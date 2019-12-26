Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi
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Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şiddetli yağışlar ve yaşanan su baskınları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

26.12.2019 08:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:25
Ceyhan'da eğitime 1 gün ara verildi

'nın ilçesinde şiddetli yağışlar ve yaşanan su baskınları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Ceyhan Kaymakamı , yaptığı açıklamada, "Ceyhan ilçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için 26 Aralık 2019 Perşembe eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA
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