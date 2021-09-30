Ceyhan'da demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Adana'nın Ceyhan ilçesinde demir doğrama atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde demir doğrama atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Ceyhan Sanayi Sitesi'ndeki demir doğrama atölyesinde bulunan boya makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ceyhan İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri