Ceyhan'da birçok mahallede asfalt çalışmaları tamamlandı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Çamlıyol İnönü Bulvarı ve birçok mahallede asfaltlama çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Araçlarınız sanayide değil, Ceyhan'ın çiçek gibi yollarında gezecek" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, Çamlıyol İnönü Bulvarı, Burhaniye ve Muradiye Mahallesi'nde asfalt çalışmalarının ardından, Gaziosmanpaşa Mahallesi ara sokaklarında asfaltlama çalışmalarına başladı. Tüm ara sokaklarda yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aydar, Ceyhanlıları köstebek yuvasına dönen yollardan kurtaracaklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Ceyhan'ı önemsediğini belirten Başkan Aydar, "Ceyhan'ın 20 yıllık çilesine, 20 yıllık hasretine son verdik. Uyum içerisinde yaptığımız çalışmalar sonucunda Ceyhan'ın yollarını çiçek gibi yapıyoruz. Geçmiş yıllardaki çekişmeler ve kavgalar yüzünden hemşehrilerimiz hizmetlerden yoksun kaldı. Biz Sayın Zeydan başkanım ile vatandaşlarımıza hizmet vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ceyhan'da iki ayrı belediye değil, tek belediye iki başkan var. Alt yapı çalışmaları ve kaliteli asfalt ile Çamlıyol İnönü Bulvarı'nın yeni yolu hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Ceyhan'daki tüm çalışma alanlarını gün boyu gezerek teftiş eden Başkan Kadir Aydar, "Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yıllardır yapılmayan, insanların delik deşik sokaklarda gezdiği ve de sürekli şikayet ettiği mahallelerimizde, Büyükşehir Belediye ekiplerimiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Arabalarınız artık sanayide değil, Ceyhan'ın çiçek gibi asfaltlı sokaklarında gezecek. Her şey çok güzel gidiyor. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA