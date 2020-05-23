Ceyhan'da bayram temizliği Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve belediye binası önündeki Atatürk, Zübeyde Hanım ve Türk Bayrağı heykellerini dip bucak yıkattı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Cumhuriyet Meydanı'ndaki ve belediye binası önündeki Atatürk, Zübeyde Hanım ve Türk Bayrağı heykellerini dip bucak yıkattı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ramazan Bayramı'nda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını da genel temizlik faaliyeti için fırsata dönüştürdü. Erdem, ilçe merkezindeki Atatürk'e ve Zübeyde Hanım'a ait büstleri ve belediye binasının önünde yer alan Türk Bayrağı heykelini köpüklü suyla ve fırçayla yıkattı.

Başkan Hülya Erdem; " İlçemizde bütün resmi törenler Atamızın bu heykelinin önünde yapılıyor. ve etrafındaki yeşil alan nedeniyle insan yoğunluğunun olduğu bir lokasyon. Malum bu sıralar korona virüs salgını ile de mücadele ediyoruz. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilip ilçemizde güzel bir bayram temizliği yapalım dedik. Aynı şekilde belediyemizin önündeki Ay Yıldız heykelini, Atatürk büstünü ve yine meydandaki Zübeyde Hanım büstünü de köpüklü suyla yıkıyoruz. Bu heykeller bize Atatürk, vatan ve bayrak sevgimizi hatırlatan kıymetli sembollerdir. Onlara tertemiz olmak yaraşır" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA