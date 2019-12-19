Ceyhan'da atık malzemelerle defile
Haberler » Güncel » Ceyhan'da atık malzemelerle defile - Haber

Ceyhan'da atık malzemelerle defile

Ceyhan'da atık malzemelerle defileAdana'nın Ceyhan ilçesinde Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atık ürünlerinden yapılan kıyafetleri defile ile sergiledi.

19.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:37

'da atık malzemelerle defile

'nın Ceyhan ilçesinde Yaltır Kardeşler Mesleki ve Teknik 'nde atık ürünlerinden yapılan kıyafetleri defile ile sergiledi.

Çocuk Gelişimi Eğitimi öğretmeni Nuray Tan ve 10'uncu sınıf öğrencileri 'Sıfır Atık' projesine destek için atık malzemelerden kıyafetler yaptı. Okul öğrencilerinin mankenlik yaptığı kıyafetler defile ile sergiledi. Öğretmen Nuray Tan, insanları bilinçlendirmeye yönelik bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, Sosyal projemiz ses getirdi. Bu konuda desteklerini bizden esirmeyen öğrenci velilerin ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorumdedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ceyhan'da atık malzemelerle defile
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler