Ceyhan'da anasınıfı öğrencileri kaşkol örüyor - Haberler
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Ceyhan'da anasınıfı öğrencileri kaşkol örüyor

AA / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel
Ceyhan'da anasınıfı öğrencileri kaşkol örüyor

Adana'nın Ceyhan ilçesinde anasınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kaşkol örüyor.

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde anasınıfı öğrencileri, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kaşkol örüyor.

Mehmetçik İlkokulu okul öncesi öğretmeni Ayşe Göçer, proje kapsamında anasınıfı öğrencilerine örgü sanatını öğrettiklerini söyledi.

Yoğurt kovalarından yapılan aparatla 110 öğrencinin kaşkol ördüğünü dile getiren Göçer, örülen kaşkolları kardeş okul seçtikleri İhsan Demirtaş İlkokuluna yardım olarak göndereceklerini aktardı.

Göçer, öğrencilerin bu sayede yardımlaşmayı da öğrendiğini kaydetti.

Okul Müdürü Mehmet Atasoy da projenin iki ay süreceğini belirtti.

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AA / Yusuf Tunur - Son Dakika Haberleri

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