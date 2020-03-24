Ceyhan'da 2 kişinin silahla yaralandığı olaya 12 gözaltı
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Ceyhan, Adana, 3. Sayfa

Ceyhan'da 2 kişinin silahla yaralandığı olaya 12 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı iki ayrı silahlı kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

24.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:08
Ceyhan'da 2 kişinin silahla yaralandığı olaya 12 gözaltı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kişinin yaralandığı iki ayrı silahlı kavgayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 1'i kalaşnikof 9 adet silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilk olayda Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan H.E. (22) ile arkadaşı M.O. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. M.O. arkadaşı H.E.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından M.O. kaçarak kayıplara karışırken, yaralı H.E. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İkinci olayda ise Ulus Mahallesi'nde oturan İ.G. (35) sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle A.B. (25) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan İ.G. Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olaydan sonra polis, kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis her iki olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucu tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı. Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir gruba ait ikamette yapılan ev aramasında, 4 adet değişik çap ve markalarda av tüfeği ve bu tüfeklere ait toplam 14 adet fişek ele geçirildi. İlk olayda yaralanan H.E.'nin tüfeklerin kendisine ait olduğunu kabul ettiği öğrenildi.

Olaylarla bağlantılı olarak firari şüpheli A.B. isimli şahsın yakalanmasına yönelik iki ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan aramalarda ise Şahin Özbilen Mahallesi'nde yapılan ikamet aramasında, S.Ö., İ.Ö. ve H.D. isimli şahısların olduğu, ikamette 1 adet otomatik tabanca ve 26 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. S.Ö. isimli şahıs otomatik tabancanın kendisine ait olduğunu kabul etti, 1 adet tüfek ve 7.65 mm tabancanın kime ait olduğunu bilmediklerini söyledi. Her üç şahıs da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Şahin Özbilen Mahallesi'nde bulunan ikamette yapılan aramada ise E.K., H.E., F.E., T.E., E.E., T.S., B.G., T.U. ve M.S.K. isimli kişiler gözaltına alındı.

12 kişi sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Kaynak: İHA

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