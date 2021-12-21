Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Süren'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Süren'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Süren'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

ADANA (AA) - Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Süren, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.

Çalışmaları hakkında Firik'e bilgi veren Süren, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Süren'i bilgilendirdi.???????

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

 Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.'

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."

AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title