Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Süren'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
ADANA (AA) - Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Süren, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.
Çalışmaları hakkında Firik'e bilgi veren Süren, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.
Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Süren'i bilgilendirdi.???????
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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri