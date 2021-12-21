Ceyhan Cumhuriyet Başsavcısı Süren'den, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Adana'da kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle deniz taştı

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."