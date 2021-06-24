Ceyhan Belediyesinden moral konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ceyhan Belediyesinden moral konseri

Ceyhan Belediyesinden moral konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceyhan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara moral konseri düzenledi.

Ceyhan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara moral konseri düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuar hocaları, Ceyhan Kent Meydanında, gençleri müzikler eşliğinde doyasıya eğlendirdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Kontrollü bir şekilde pandemi sürecinin sonlarına yaklaştık. Çocuklarımız doyasıya eğlensin diye tüm kurallara uyarak güzel bir akşam geçirdik. Öğrencilerimiz sınav stresinden uzaklaşsın diye öğrencilerimize müzik eşliğinde güzel bir akşam geçirdik. Her şey onlar için. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu için" dedi. - ADANA

Ceyhan Belediyesinden moral konseri
Ceyhan Belediyesinden moral konseri
Ceyhan Belediyesinden moral konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

YKS'de başvuru rekoru
YKS'de başvuru rekoru
İçişleri Bakanlığı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin valiliklere genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin valiliklere genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 27 Haziran Pazar günü YKS'ye girecek adaylar ve refakatçileri ile sınav görevlileri 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ceyhan Belediyesinden moral konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 16:28:40. #1.15#

title