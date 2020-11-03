Ceyhan Belediyesinden depremzedelere yardım
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Ceyhan Belediyesinden depremzedelere yardım

03.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:59
Ceyhan Belediyesinden depremzedelere yardım

Ceyhan Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için İzmir'e yardım kolisi gönderdi.

Ceyhan Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için İzmir'e yardım kolisi gönderdi.

İçinde battaniye ve maske bulunan yardım kolileri, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, depremzedelerin yanında olmak ve onların yaralarını sarmak için bir nebzede olsa katkıda bulunduklarını belirterek, "Şimdi yaraları sarma, destek olma zamanı. Tüm kalbimizle İzmir'in yanındayız. İzmir'e gönderilmek üzere Hayır Çarşımızda battaniye ve maske kolileri hazırlayarak deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Can kaybının yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. - ADANA

Ceyhan Belediyesinden depremzedelere yardım
Ceyhan Belediyesinden depremzedelere yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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