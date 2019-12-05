Ceyhan Belediyesinde yangın
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Ceyhan Belediyesinde yangın

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

05.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:58
Ceyhan Belediyesinde yangın

'nın ilçesinde belediye hizmet binasında çıkan yangın ekiplerince büyümeden söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, sabah 07.50 sıralarında belediye hizmet binasının 4. katında elektrik kontağının neden olduğu tahmin edilen yangın çıktı.


Güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine Ceyhan Belediyesine çok sayıda ekibi sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA
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