Ceyhan Belediyesi Spor Okulu törenle açıldı

Adana'da Ceyhan Belediyesi tarafından 6-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlere spor okulunda ücretsiz olarak eğitim verilmeye başlandı.

Basketbol, futbol, voleybol ve yüzmenin aralarında bulunduğu çok sayıda spor dalı eğitiminin verildiği 6-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Aydar, yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Aydar, "Kızlarımızın basketbola devam edebilmesi için tekrardan kadın basketbol takımı kurduk. Sporculara çok güzel bakıp, eğiterek spor hayatlarına katkıda bulunacağız. Onlarla büyüyüp inşallah bu takımı şampiyon yapacak" dedi.

Kursa katılan öğrencilere forma hediye edilirken, çocuklar ve velileri Başkan Kadir Aydar'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA