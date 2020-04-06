Ceyhan Belediye Başkanı Erdem: "İlçemiz için çalışamayı sürdüreceğiz" Adana'da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine belediye meclisinde yapılan oylamada Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, ilçeleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Adana'da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine belediye meclisinde yapılan oylamada Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem, ilçeleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdem, yazılı açıklamasında, Ceyhan halkının teveccühünün kendileriyle olduğu sürece birlik ve bütünlüklerini kimsenin bozamayacağını belirtti.

Bir yıldır Ceyhan'da yapılan hizmetlere yenilerini katarak hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacaklarını kaydeden Erdem, "Biz biriz ve beraberiz. Daha da güçlendik, kenetlendik. Daha önce olduğu gibi bugün de Ceyhan için, ilçemizin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA