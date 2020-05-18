Ceyda Düvenci ile Doktor Ender Saraç canlı yayında merak edilenleri yanıtladı Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci ve Dr. Ender Saraç, Sleepy Bebekler Kulübü'nün resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

İki sevilen isim pandemi sürecinde hijyenik kalma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve zinde kalmak için bilgi veren keyifli bir sohbete imza attı. Koronavirüs salgınının ardından fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini öneren ikili, doğal temizleyiciler olan; limon, sirke ve okaliptüs yağı barındıran doğal ürünleri tavsiye etti.

Dünya çapında pandemiye yol açan koronavirüs salgınını; maske kullanımı, hijyen kurallarını ve fiziksel mesafeyi şart haline getiriyor.

İKİ İSİM 'YENİ NORMALE' GEÇİŞ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ ELE ALDI.

ENDER SARAÇ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Yayın sırasında sorularla interaktif bir sohbet gerçekleştiren Düvenci, Doktor Ender Saraç'tan salgın sürecini yorumlamasını rica etti. Saraç, "42 yıllık aktif ihtisas dönemimde yaklaşık 200 bin hasta gördüm ve böylesi bir hastalık, virüs görmedim. Bu dönem her ne kadar seyrini azaltsa da tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Birçok uzman salgının 3 yıl daha sürebileceği yönünde uyarıyor" diye konuştu.

'MASKEYE OKALİPTÜS, DEFNE VE KEKİK YAĞI DAMLATIN'

Yeni normale geçerken artık yeni kuralların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğuna da değinen Doktor Saraç, "Bu dönemde alınması gereken ilk önlem olan hijyeni şart koştuk ve birçok kişi de öyle yaptı. Ancak uzun vadede kimyasal maddeler ya da ağır metaller içeren ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Öncelikle maske şart. Hayatımızın bir parçası olmayı sürdürmeli. Maskemize okaliptüs yağı damlatarak bunun etkisini artırabiliriz. Elleri 20 saniye yıkamak bir diğer şartımız. Ve fiziksel mesafe ana kurallar olarak sıralanabilir" diye konuştu.

'DOĞAL TEMİZLEYİCİLER DE VİRÜSE KARŞI ETKİLİ'

Sokağa çıkarken mutlaka el dezenfektanı alınması gerektiğini hatırlatan Ceyda Düvenci, "Virüsten kaçınmak için doğal yolları tercih edebilir miyiz?" diye sordu. Doğal yolla hijyen sağlayan maddeleri sıralayan Doktor Saraç, "Okaliptüs, defne ve kekik yağı maskenin koruyucu etkisini artırır, virüse karşı korunmayı da artıracaktır. Virüsün duvarı yağdan oluştuğu için özellikle kekik yağı onu kırmak için çok etkili. Sirke en doğal temizleyicilerden birisi. Limon da hem temizlik hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye bire bir" diye konuştu.

Bu dönemde kişisel bakım ve doğayı korumanın öneminin arttığına işaret eden Doktor Saraç, bu detayları barındıran ürünlerin güvenle kullanılabileceğini söyledi. Sözü alan Ceyda Düvenci, "Saydığınız ürünlerin hepsini Sleepy Doğal Organik Pamuklu Temizlik Havlusu ile yenidoğandan itibaren her yaş grubu için temizlikle buluşturdu" diye hatırlattı. Doktor Ender Saraç, "Bu havluları evimin her yerine yerleştirdim ve temizlik ihtiyacımı pratik bir yolla çözebiliyorum artık, çok alıştım" diye konuştu.

'STRESTEN DE UZAK DURMAK ŞART'

Doktor Saraç, "Bu dönemde yalnızca hijyen, fiziksel mesafe değil, bağışıklık sistemini korumak da önemli. Stresten uzak kalmak gerekiyor. Ceyda, eşin Bülent de senin mutluluğu yakalamanda çok etkili oldu" dedi.Düvenci, eşi Bülent Şakrak'ın kendisini çok mutlu ettiğini gülerek onayladı.

Kaynak: Bültenler