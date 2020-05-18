Ceyda Düvenci ile Doktor Ender Saraç canlı yayında merak edilenleri yanıtladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ceyda Düvenci ile Doktor Ender Saraç canlı yayında merak edilenleri yanıtladı

Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci ve Dr. Ender Saraç, Sleepy Bebekler Kulübü'nün resmi Instagram hesabı üzerinden canlı yayın yaptı.

Ceyda Düvenci ile Doktor Ender Saraç canlı yayında merak edilenleri yanıtladı
18.05.2020 10:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:17

İki sevilen isim pandemi sürecinde hijyenik kalma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve zinde kalmak için bilgi veren keyifli bir sohbete imza attı. Koronavirüs salgınının ardından fiziksel mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini öneren ikili, doğal temizleyiciler olan; limon, sirke ve okaliptüs yağı barındıran doğal ürünleri tavsiye etti.

Dünya çapında pandemiye yol açan koronavirüs salgınını; maske kullanımı, hijyen kurallarını ve fiziksel mesafeyi şart haline getiriyor.

İKİ İSİM 'YENİ NORMALE' GEÇİŞ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLERİ ELE ALDI.

ENDER SARAÇ: TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Yayın sırasında sorularla interaktif bir sohbet gerçekleştiren Düvenci, Doktor Ender Saraç'tan salgın sürecini yorumlamasını rica etti. Saraç, "42 yıllık aktif ihtisas dönemimde yaklaşık 200 bin hasta gördüm ve böylesi bir hastalık, virüs görmedim. Bu dönem her ne kadar seyrini azaltsa da tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Birçok uzman salgının 3 yıl daha sürebileceği yönünde uyarıyor" diye konuştu.

'MASKEYE OKALİPTÜS, DEFNE VE KEKİK YAĞI DAMLATIN'

Yeni normale geçerken artık yeni kuralların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğuna da değinen Doktor Saraç, "Bu dönemde alınması gereken ilk önlem olan hijyeni şart koştuk ve birçok kişi de öyle yaptı. Ancak uzun vadede kimyasal maddeler ya da ağır metaller içeren ürünlerden kaçınılması gerekiyor. Öncelikle maske şart. Hayatımızın bir parçası olmayı sürdürmeli. Maskemize okaliptüs yağı damlatarak bunun etkisini artırabiliriz. Elleri 20 saniye yıkamak bir diğer şartımız. Ve fiziksel mesafe ana kurallar olarak sıralanabilir" diye konuştu.

'DOĞAL TEMİZLEYİCİLER DE VİRÜSE KARŞI ETKİLİ'

Sokağa çıkarken mutlaka el dezenfektanı alınması gerektiğini hatırlatan Ceyda Düvenci, "Virüsten kaçınmak için doğal yolları tercih edebilir miyiz?" diye sordu. Doğal yolla hijyen sağlayan maddeleri sıralayan Doktor Saraç, "Okaliptüs, defne ve kekik yağı maskenin koruyucu etkisini artırır, virüse karşı korunmayı da artıracaktır. Virüsün duvarı yağdan oluştuğu için özellikle kekik yağı onu kırmak için çok etkili. Sirke en doğal temizleyicilerden birisi. Limon da hem temizlik hem de bağışıklık sistemini güçlendirmeye bire bir" diye konuştu.

Bu dönemde kişisel bakım ve doğayı korumanın öneminin arttığına işaret eden Doktor Saraç, bu detayları barındıran ürünlerin güvenle kullanılabileceğini söyledi. Sözü alan Ceyda Düvenci, "Saydığınız ürünlerin hepsini Sleepy Doğal Organik Pamuklu Temizlik Havlusu ile yenidoğandan itibaren her yaş grubu için temizlikle buluşturdu" diye hatırlattı. Doktor Ender Saraç, "Bu havluları evimin her yerine yerleştirdim ve temizlik ihtiyacımı pratik bir yolla çözebiliyorum artık, çok alıştım" diye konuştu.

'STRESTEN DE UZAK DURMAK ŞART'

Doktor Saraç, "Bu dönemde yalnızca hijyen, fiziksel mesafe değil, bağışıklık sistemini korumak da önemli. Stresten uzak kalmak gerekiyor. Ceyda, eşin Bülent de senin mutluluğu yakalamanda çok etkili oldu" dedi.Düvenci, eşi Bülent Şakrak'ın kendisini çok mutlu ettiğini gülerek onayladı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti Haber
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu Haber
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme Haber
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi Haber
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Antalya'da 38,8 derece ölçülen sıcaklık, 1929 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık oldu
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Ferdi Tayfur Türkan Şoray Michael Jackson
Spor Neymar Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Ceyda Düvenci ile Doktor Ender Saraç canlı yayında merak edilenleri yanıtladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 10:31:00. #1.15#
title