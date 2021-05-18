Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı
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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve oğlu Okan Ali ile Bodrum'da tatil yapıyor.

Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve oğlu Okan Ali ile Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Caressa Otel'in plajında yakın dostları Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile bir araya geldi.

Ünlü oyuncular, dostlarıyla oturup sohbet ederken oğulları Okan Ali, bakıcı gözetiminde plajda oyunlar oynadı.

Bir ara sıcaktan bunalan Bülent Şakrak, kendisini iskeleden denize bıraktı. 

Kaynak: Hürriyet

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