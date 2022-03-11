Ceyda Düvenci Hayalini Gerçekleştirdi

Hayatının her alanında doğallığa önem veren Ceyda Düvenci, saf, temiz ve güzel mottosundan yola çıkarak, içeriğinde sentetik katkı ve koruyucu madde bulunmayan, %100 doğal cilt bakım ürünlerini satışa çıkarttı.

JAYDA markası altında yüz bakım kremi, yüz serumu ve yüz toniği olmak üzere üç ürün hazırlayan Düvenci, Mavili Kapı işbirliğiyle yarattığı markasını şu sözlerle anlattı: "Hayalleri sonsuz biriyim ve JAYDA da bunlardan biriydi. Saf, temiz ve güzel… Sanırım kadın olmayı anlatan en güzel kelimeler bunlar. Duyguların hakkını vererek yaşamaya ve yaş almaya bayılıyorum. Duygularım gibi cildime iyi gelen her şeyi bir o kadar önemsiyorum. Cildimin ihtiyacı olan tüm içeriklerin en doğal haliyle buluşmasını, yurt dışındaki tabiriyle bunun da "Cilt Besini" olmasını hayal ediyordum. Bu hayalimi Mavili Kapı ile paylaştım ve bir yıl süren bir çalışmanın ardından "JAYDA" yı kurduk."