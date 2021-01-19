Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu
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Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu

19.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:31
Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu

Oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu: Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu.

Oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu:

Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.

Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri "Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulunurken bazı takipçileri tebrik etti.

Kaynak: Hürriyet

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