Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu
19.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:31
Oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu: Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu.
Oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu:
Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.
Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri "Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulunurken bazı takipçileri tebrik etti.
Kaynak: Hürriyet