Ceyda Ateş aşısını vuruldu
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, şu notu yazdı: "Bugün ben de aşımı oldum. ABD'de şu an 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor.
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Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Ateş, şu notu yazdı: "Bugün ben de aşımı oldum. ABD'de şu an 16 yaş üstü herkes aşı olabiliyor. Dilerim herkes aşısını en kısa zamanda vurulur ve bu hastalıktan kurtuluruz."
Kaynak: Hürriyet