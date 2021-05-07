Ceyda Ateş: Annenizi el üstünde tutun
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Ceyda Ateş: Annenizi el üstünde tutun

Ceyda Ateş: Annenizi el üstünde tutun
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ateş, anne olduktan sonra kendini daha olgun ve güçlü hissettiğini söyledi.

Ateş, anne olduktan sonra kendini daha olgun ve güçlü hissettiğini söyledi.

Oyuncu, "Kızımla ufak bir sahnede veya kısa bir reklam filminde hatıra olsun diye oynamak isterim" dedi.

Oyuncu, Anneler Günü mesajını da paylaştı: "Tüm anneler evlatlarına 'Anne olunca anlarsın' der. Ben bu sözü anneliğimin ilk gününde anladım. Bunu okuyan herkese mesajım annelerinizi el üstünde tutun. Annelik gerçekten dünyanın hem en keyifli hem de en zor işiymiş."

Kaynak: Hürriyet

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