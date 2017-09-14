Cevtech 2017 Fuarı'nda Büyükşehir Stant Açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 gün sürecek CEVTECH 2017 Fuarı'na açtığı stantla konuyla ilgili çalışmalarını tanıttı. Broşürler, maketler ve tanıtım filmi gösterimiyle süslenen stanta ziyaretçiler, ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi, CEVTECH 2017 Çevre, Geri Dönüşüm, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji Fuarı'na, stant açtı. Stantta, enerji verimliliği, çevre ve yenilenebilir santralleri, geri dönüşüm çalışmaları atık yönetimine ilişkin çalışmalar ziyaretçilere tanıtıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilere anlatıldı. Broşürler, maketler ve görsel efektlerle süslenen stanta yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, stanttan memnun ayrıldı.

Gaziantep ve bölgenin alanında tek ve en büyük fuarı olan CEVTECH 2017, bu yıl 70 katılımcı, 200'den fazla markanın temsili ve 55 il belediyesi Çevre Koruma ve Fen İşleri Daire başkanları katıldı. Bölgenin en önemli ticaret merkezi olan Gaziantep, CEVTECH 2017 fuarıyla bölgenin geri dönüşüm, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji ihtiyaçlarına çözüm bulacak, hazırlanan projelere sektör profesyonelleriyle hayat verecek.

55 İl Belediyesi Fen İşleri ve Çevre Koruma Daire başkanlarının, bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının yönetimlerinin, proje ve taahhüt firmalarıyla iş, dernek ve federasyonlarının katılım ve ziyaretleriyle zenginleşen fuara, iştirak edecek olan mimarlar odası, mühendisler odası üyeleri sektörün nabzını tutacak.

Bölgenin ulusal ve uluslararası anlamdaki buluşma noktası olacak CEVTECH fuarı, yaklaşık 20 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.