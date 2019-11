11.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:11

Cevriye nine, azmi ile örnek oluyor

TOKAT - Tokat'ta el işi kursuna katılarak hünerlerini sergileyen Cevriye nine azmi ile örnek oluyor.

Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen el işi kursuna katılanlar arasında 7 çocuğu 13 torunu olan 78 yaşındaki Cevriye Polat dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl açtığı el işi sergisi ile dikkatleri çeken Cevriye nine, dantel, yazma, örgü gibi el işlerinin ardından Quilling (kağıt kıvırma sanatı) kursuna devam ediyor. Hafta içi hemen her gün kursa katılan Polat, azmi ve çalışkanlığı ile beğeni topluyor. 13 yaşından beri el işi yaptığını belirten Polat, kursla birlikte yeni el işleri öğrendiğini söyledi. Genelde yaptığı el işleri torunlarına, gelinlerine ve çocuklarına hediye ettiğini ifade eden Polat, yaşıtlarına tavsiyelerde bulunarak, "Günlerini boşa geçirmesinler, kurslara katılsınlar. Ben burada arkadaşlar, torunlar edindim. Bazı yaşlılar 'bu yaştan sonra ne yapalım' diyerek gelmek istemiyorlar. Bu yaştan sonra bana da lazım değil ama torunlara lazım. Herkesin bir görüşü var. Televizyon izleyip oturuyorlar yoksa. Burada arkadaşlar olduğu için her şeyden usanıyoruz ama bu işten usanmıyoruz. Bu iş sabır işi, sabretmezsen hiçbir şey yapamıyorsun" dedi.



Cevriye nine idolleri

El Sanatları Usta Öğreticisi Vildan Hançerli, Cevriye ninenin kurslara katılanların idolü olduğunu ifade ederek, "Ninemiz kursları aksatmadan gelen, çalışkan başarılı bir öğrencimiz: Genç bayanlara da örnek oluyor. Çok kolay öğreniyor, bir defa göstermeniz yeterli oluyor. Yaşına göre el becerisi çok iyi maşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA

