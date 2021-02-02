Çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşanların sayısı 2020'de artış gösterdi
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Çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşanların sayısı 2020'de artış gösterdi

02.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:17
Çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşanların sayısı 2020'de artış gösterdi

Kaspersky, popüler çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısının 2020'nin ikinci yarısında yüzde 60 arttığını bildirdi.

Kaspersky, popüler çevrimiçi öğrenme platformları kılığında gizlenen tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısının 2020'nin ikinci yarısında yüzde 60 arttığını bildirdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 2020 temmuz ayından aralık 2020'ye kadar 270 bin 171 kullanıcı söz konusu siber tehditlerle karşılaştı.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla öğrenci, artan enfeksiyon oranlarını yavaşlatmak amacıyla okulların kapanmasından etkilendi. Bu nedenle uzaktan öğrenmeye geçiş birçok öğrenciyi ve eğitimciyi siber risklere karşı savunmasız bıraktı.

2020 yılında ocak ve haziran ayları arasında, popüler çevrimiçi öğrenme platformları veya video konferans uygulamaları kisvesi altında dağıtılan çeşitli tehditlerle karşılaşan toplam kullanıcı sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artışla 168 bin 550 oldu. Kaspersky uzmanlarının tespitine göre bu sayı temmuz-aralık ayları arasında artmaya devam etti. Ocak 2021 itibarıyla popüler çevrimiçi öğrenme platformlarını cazip olarak kullanan çeşitli tehditlerle karşılaşan kullanıcıların sayısı, 2020'nin ilk yarısına kıyasla yüzde 60 artışla 270 bin 171'e ulaştı.

Karşılaşılan tehditlerin yaklaşık yüzde 98'i virüsten öte riskli yazılım ve reklam yazılımı olarak sınıflandırılan gruplara dahil. Reklam yazılımı kullanıcıları istenmeyen reklamlara maruz bırakırken, riskli yazılımlar bilgisayarda kullanıcının izni olmadan çeşitli eylemler gerçekleştirebilen tarayıcı çubuklarından indirme yöneticilerine, uzaktan yönetim araçlarına uzanan çeşitli dosyalardan oluşuyor. Truva atları karşılaşılan tehditlerin yaklaşık yüzde 1'ini oluşturuyor.

Kullanıcılar genelde sahte uygulama yükleyicileri aracılığıyla popüler video toplantı uygulamaları ve çevrimiçi kurs platformları şeklinde gizlenmiş tehditlerle karşılaşıyorlar. Bunlar, orijinal platformlara aitmiş gibi görünecek şekilde tasarlanmış resmi olmayan web sitelerinde veya platformdan gelen özel teklifler veya bildirimler kılığında gizlenmiş e-postalarda karşılarına çıkıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Anton Ivanov, "Ne yazık ki tüm öğrenciler tam zamanlı olarak sınıfa dönene kadar eğitim kurumları siber suçlular için popüler bir hedef olmaya devam edecek. Bunun bir sebebi de özellikle bu sektörün geleneksel olarak siber güvenliğine öncelik vermemesi. Ancak pandemiyle birlikte teknolojinin daha fazla sınıfta yer alması bunun değişmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu." dedi.

Kaspersky, eğitimcilerin ve öğrencilerinin sınıfta dijital araçları kullanırken güvende olmalarına yardımcı olmak için siber güvenliğin en iyi uygulamalarını öğreten çevrimiçi bir kurs da dahil olmak üzere çeşitli kaynakları bir araya getirdi.

Kaspersky, video konferans uygulamaları/ çevrimiçi öğrenim platformları kılığında gizlenen kötü amaçlı yazılımlardan ve diğer tehditlerden korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Bu uygulamaların/ platformların resmi olmayan sürümlerini veya güncellemelerini indirmeyin. Geliştirici hakkındaki bilgilere bakın ve resmi uygulama mağazalarını seçin. Hesaplarınız için farklı, güçlü parolalar kullanın. Kaspersky Password Manager gibi benzersiz parolalar oluşturan ve koruyan bir çözüm kullanırsanız şifrelerinizi hatırlamanıza gerek kalmaz. Cihazınıza herhangi bir şey yüklemeye başlamadan önce daima resmi şirket web sitesinde olduğunuzdan emin olun. Sahte web siteleri tıpkı gerçek gibi görünebilir. Bu nedenle herhangi bir şey indirmeden önce URL biçimini ve şirket adının yazımını her zaman iki kez kontrol etmelisiniz. Tüm cihazlarınızda gelişmiş koruma sağlayan Kaspersky Security Cloud gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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