Çevrimiçi kariyer etkinliğine yoğun ilgi
3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı'nın Yapı Kredi stratejik partnerliğiyle gerçekleştirdiği ilk Online Career Summit, binlerce üniversite öğrencisini şirketlerle buluşturup sorularını yanıtlayarak gelecekleri hakkında güven aşıladı.
01.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:37
3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı'nın Yapı Kredi stratejik partnerliğiyle gerçekleştirdiği ilk Online Career Summit, binlerce üniversite öğrencisini şirketlerle buluşturup sorularını yanıtlayarak gelecekleri hakkında güven aşıladı.
Kaynak: Dunya.com