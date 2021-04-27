Çevrimiçi işaret dili eğitimi
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Çevrimiçi işaret dili eğitimi

Çevrimiçi işaret dili eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu'nun sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Temel İşaret Dili Eğitiminde katılımcılara işaret dili öğretildi.

Düzce Üniversitesi İş Dünyasında Kadın Topluluğu'nun sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Temel İşaret Dili Eğitiminde katılımcılara işaret dili öğretildi.

Çevrim içi olarak düzenlenen eğitimde, İşaret Dili Eğitmeni Yakup Siyahkoç, 100'ü aşkın katılımcıya keyifli ve bir o kadar da öğretici eğitim gerçekleştirdi.

İşaret dilinin tanımı ile başlanan eğitimde Yakup Siyahkoç, işaret dili alfabesi, sık kullanılan kelimeler, gündelik kullanılan kelime kalıpları ve cümlelerin işaret dilinde gösterimi hakkında katılımcılara yönelik uygulamalı öğretim verdi.

Program sonunda kısa bir açıklama yapan İş Dünyasında Kadın Topluluğu öğrencileri, "Dünyada binlerce sözel çıktıları olmayan bireylerin kullanmakta olduğu bu dili öğrenmek adına attığımız bu küçük adımda, sözel çıktıları olmayan bireyleri anlamak adına koca bir adım atmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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