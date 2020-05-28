Çevrimiçi Hazine Avı'nın sonuçları belli oldu
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Çevrimiçi Hazine Avı'nın sonuçları belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta düzenlediği Çevrimiçi Hazine Avı yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi Sedat Can Güneş olurken, görev ödülünü ise Cansu Tiryakioğlu almaya hak kazandı.

Çevrimiçi Hazine Avı'nın sonuçları belli oldu
28.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs coşkusunu evlere taşımak için düzenlediği Çevrimiçi Hazine Avı yarışmasını sonuçları açıklandı. Tüm şifreleri en hızlı tamamlayan Sedat Can Güney birinci oldu. Semih Yurdemi ikincilik ödülünü, Pınar Kurdoğlu Ersoy üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı. En iyi görev ödülüne ise Cansu Tiryakioğlu layık görüldü.

Birinciye ipad, ikinciye bisiklet, üçüncüye, kamp seti ve görev ödülünü kazanan yarışmacıya ise bluetooth hoparlör hediye edilecek.

Zeybek oynamışlardı

Yarışma resim, video, metin gibi çeşitli dosya formatlarıyla hazırlanmış şifreleri çözme esasına dayanıyordu. Yarışmacılar toplam 10 şifre çözmüş ve her şifrenin ardından dışarı çıkmayı gerektirmeyen bir görevi yerine getirmişlerdi. Yarışma kapsamında zeybek oynamaktan Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylemeye, Gençliğe Hitabe'yi okumaktan anahtar kelimelerle hikaye oluşturmaya kadar pek çok görev verilmişti.

Çevrimiçi Hazine Avı yarışmasına Türkiye'nin diğer illerinden ve yurtdışından pek çok kişi katılmıştı. 7 saat 19 dakikalık yarışmaya katılanların sayısı 29 bin 175'i bulmuştu.

Kaynak: Bültenler

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