Çevrimiçi final sınavları başladı
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Çevrimiçi final sınavları başladı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan Korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından 23 Mart'tan itibaren dijital teknolojilerden faydalanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sistemi, Atatürk...

Çevrimiçi final sınavları başladı
01.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:16

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan Korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından 23 Mart'tan itibaren dijital teknolojilerden faydalanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim sistemi, Atatürk Üniversitesinde tüm hızıyla devam ediyor.

Pandemi sürecinde gerçekleştirilen online dersler ve vize sınavlarının ardından 1 Haziran itibariyle de bahar yarıyılı final sınavlarına başlayan Atatürk Üniversitesi, bu süreçte öğrencilerinin sağlıklı sınav deneyimi yaşayabilmeleri için gerekli teknik ve alt yapısal önlemleri de aldı.

Örgün öğretimde eğitim gören 75 bin Atatürk Üniversitesi öğrencisi, çevrimiçi ders ve sınavlarla eğitimlerine devam ederken, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla kurulan Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformu sayesinde de uzaktan eğitim sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor.

Uzaktan Eğitim Platformu Tüm Sorunlara Yanıt Veriyor

Atatürk Üniversitesi öğrencileri veya misafir öğrencilerin pandemi boyunca uzaktan eğitim sisteminden daha iyi faydalanabilmeleri adına kurulan platform; Dersler nasıl işlenecek?, Öğrenciler derslere nasıl katılacak?, Ders Bilgi Sistemi üzerinden video ve ders içeriklerine istediğim zaman ulaşabilir miyim?, Final ve vize sınavları nasıl yapılacak?, Dönem içerisinde dersini aldığım Öğretim Elemanı Ders Bilgi Sistemi üzerinden ödev verebilecek mi?, Öğrenciler uzaktan eğitim destek materyaline nasıl erişim sağlayacak?, Uzaktan eğitim destek hattı nedir? gibi başlıca konular olmak üzere birçok soruya yanıt veriyor.

Öğrenci, öğretim elemanı ve destek personeli duyurularının da yer aldığı Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformu, YÖK ve üniversite karar ve yazıları hakkında da bilgi veriyor. Uzaktan eğitim adına tüm sorunlara çözüm bulmak için kurulan platforma kullanıcılar, https://egitimedevam.atauni.edu.tr/ adresinden ulaşabiliyor.

Uzaktan eğitim ile Açıköğretim modeline yönelik geniş bir bilgi ve birikime sahip olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin yarım asrı aşan tecrübesi, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim altyapısı, açık öğretim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle pandemi sürecinde "Hayatın Hizmetinde Hep İleriye" prensibiyle hareket edildiğini söyleyerek, Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformu ile Atatürk Üniversitesi uzaktan eğitim sisteminin daha da güçlendiğini belirtti.

"1 Haziran İtibariyle Online Final Sınavlarına Başladık"

Korona virüs salgınının ardından Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tavsiye kararıyla uzaktan eğitim-öğretim sürecini dersler ve vize sınavlarıyla oldukça başarılı bir şekilde yürüttüklerini ifade eden Rektör Çomaklı: "1 Haziran itibariyle de final sınavlarını yine çevrimiçi olarak başlattık. Bilimsel istatistik ve dijital veriler izlendiğinde, öğrencilerimizin bu süreçte online derslere ve sınavlara katılımları ile ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemledik. Öğretim elemanlarımızın başarı ile yürüttükleri online ders sisteminde şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Salgın sürecinden çok daha önce uzaktan eğitim sisteminin alt yapısını hazırlayan ve bu sisteme hazırlıklı olan Atatürk Üniversitesi, öğrencilerimizin mağdur olmaması için süreçte azami gayret sarf etti. Kurduğumuz Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Platformuyla da bu hizmetimize yeni bir güç katmış olduk" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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