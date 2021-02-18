Çevrimiçi buluşmada Bangladeş-Sakarya arasındaki yatırım fırsatları görüşüldü

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Bangladeş İş Konseyi işbirliğiyle "Bangladeş-Sakarya İş Adamları Buluşma Webinarı" gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, çevrimiçi düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, DEİK Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, Arçelik-Singer Bangladeş Entegrasyon Direktörü Erdinç Yan ile çok sayıda kurum üyesi katıldı.

Sakarya iş dünyasının, Bangladeş'in potansiyeli, tarihi, konumu, önemi hakkında bilgi sahibi olması amaçlanan toplantıda, karşılıklı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ticaret hacminin genişlemesi gibi birçok konu ele alındı.

Turan, konuşmasında, Bangladeş'in, Türkiye'nin misafirperverliği ile yarışabilecek bir ülke olduğuna değinerek, "Bangladeş'i yatırım anlamında bir fırsatlar ülkesi olarak nitelendirebiliriz. Ekonomisi son 10 yılda ikiye katlanmış ve büyümeye devam etmektedir. Dünyanın önemli tekstil üretimi yapılan ülkelerinden birisidir. İlaç, yazılım, teknoloji, tarım alanlarında çok ciddi üretim var. Sürekli büyüyen ekonomi ve ciddi bir nüfusa sahiptir." ifadesini kullandı.

Mannan da Sakarya'nın Bangladeş'e olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni fırsatları değerlendirmek ve yatırım fırsatlarını görmek önemli. Türkiye ve Bangladeş, yatırımları değerlendiren ve yükselişte olan iki ülkedir. Özellikle iki ülkenin iyi olduğu konulardan biri de yazılım ve teknolojik ürün üretimidir. Bu konuda iki ülke de işbirliği ile çok daha iyi yerlere varabilir ve diğer ülkelere de öncülük edebilirler. Geleceğe bakmamız gerekiyor. Türk yatırımcılara ve üreticilere karşı Bangladeş çok ilgili durumdadır."

Altuğ ise Türkiye ve Bangladeş'in yükselme trendine ayak uyduran ülkelerden olduğunu belirterek, "Sakarya; üretim kabiliyetinden, ticaret altyapısına, nitelikli işgücünden, beşeri sermayesine, turizm değerlerinden, tarım topraklarına kadar her şeyi ile mümbit bir kenttir. Üretimi benimsemiş sanayi kimliğinin yanında dış ticarete de büyük önem veren firmalarımız, ihracatta güçlü bir performans sergilemektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2020 yılı dış ticaret ve ihracat verileri ile sektörlere ilişkin bilgiler paylaşan Altuğ, Bangladeş'in de ülkemiz gibi dünya ticaretinde etkinliğini artırma rotasına girerek dikkat çeken ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye ve Bangladeş'in, yatırımları hak eden, kendi çapında birçok fırsatları barındıran ülkeler olduğuna dikkati çeken Gedik, Sakaryalı firmaların ellerini çabuk tutup Bangladeş'teki yatırımları takip etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek