Çevrim içi sınavlarda dezavantajlı ve erişim engeli olan öğrenciler unutulmadı
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Çevrim içi sınavlarda dezavantajlı ve erişim engeli olan öğrenciler unutulmadı

24.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:07
Çevrim içi sınavlarda dezavantajlı ve erişim engeli olan öğrenciler unutulmadı

Anadolu Üniversitesi, çevrim içi sınavlarda dezavantajlı ve erişim engeli bulunan öğrencileri unutmadı.

Anadolu Üniversitesi, çevrim içi sınavlarda dezavantajlı ve erişim engeli bulunan öğrencileri unutmadı.

Açık ve uzaktan eğitimdeki tecrübesi 40 yıla ulaşan Anadolu Üniversitesi, dünyada ilk olarak nitelendirilen uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Toplum sağlığını korumak adına, 1 milyonda fazla öğrencinin girdiği 'Açıköğretim Güz Dönemi' sınavlarını online olarak gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi, 14 Aralık'ta gerçekleşen sınavlarda refakatçi eşliğinde sınav talep eden öğrencilerin, evlerinde refakatçi eşliğinde sınava katılmasına olanak sağladı. Arapça ve Osmanlı Türkçesi derslerinden sınava giren görme engelli öğrenciler için ise daha özel bir organizasyonla video konferans sistemi üzerinden okuyucu ve işaretleyici desteği sunuldu. Böylece görme engelli öğrenciler de dil uzmanı öğretim elemanlarının yardımı ile sınavlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınavlarda engelli ve dezavantajlı bireylerin yanı sıra, erişim engeli bulunan öğrenciler de unutulmadı. Erişim engeli bulunan öğrenciler, randevu talebi oluşturarak yurt çapındaki bürolarda sınava alındı. Bu bağlamda bürolarda yapılan sınavlarda, pandemi koşullarına uygun olarak alınan tedbirler titizlikle uygulanarak sınavlar güven içerisinde tamamlandı.

Cezaevindeki öğrencilerin sınavları yüz yüze gerçekleştirildi

Adalet Bakanlığı'nın yüz-yüze sınav izni verdiği Ceza ve Tevkif evlerinde bulunan öğrenciler için 12-13 Aralık günlerinde düzenlenen sınavlar da başarıyla tamamladı. Bu kapsamda yaklaşık 6 bin 500 öğrenci sınavlarına katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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