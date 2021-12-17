Çevrim İçi Seminer: "Kentsel Dönüşüm"

Üniversitemiz "Genç İnşaat Mühendisleri Topluluğu" tarafından 24 Aralık 2021 Cuma günü Saat 13. 30'da İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cevdet Şentürk'ün konuşmacı olarak katılacağı çevrim içi bir seminer düzenlenecektir.

Seminere tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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