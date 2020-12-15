Çevrim içi konser ve etkinliklerin yeni adresi JoJo'nun tanıtımı yapıldı
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Çevrim içi konser ve etkinliklerin yeni adresi JoJo'nun tanıtımı yapıldı

15.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:24
Çevrim içi konser ve etkinliklerin yeni adresi JoJo'nun tanıtımı yapıldı

Eğlenceyi dijital ortamda en gerçekçi şekilde yaşamak isteyenler için geliştirilen JoJo platformunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Eğlenceyi dijital ortamda en gerçekçi şekilde yaşamak isteyenler için geliştirilen JoJo platformunun tanıtımı gerçekleştirildi.

Çevrim içi konser ve etkinliklerle eğlence ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefleyen platform, eğlence sektöründe yeni bir dönem başlatıyor.

Online ortamlara taşınan müzik ve eğlence hayatının farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde analiz edilerek geliştirilen platform, çevrim içi konser ve etkinlikleriyle izleyicilerine gerçek sahne performansı atmosferini yaşatabilmeyi hedefliyor.

"Sanatçılarımızı sevenleriyle buluşturmak için JoJo'dayız"

Çevrim içi gerçekleştirilen lansmanda konuşan Jolly Joker Genel Müdürü Can Aydoğdu, herkesin müziğe ulaşması için böyle bir platforma ihtiyacın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Yıllardır takipçilerimize konser mekanlarımızda en iyi deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminin bize tekrar hatırlattığı gibi, müzik, hem fiziksel hem dijital dünyada hibrit olarak var olmaya her zaman devam edecek. JoJo dijital dünya tarafında oldukça yenilikçi bir bakış açısı sundu ve biz de Jolly Joker olarak sanatçılarımızı sevenleriyle, bulundukları yerin önemi olmadan buluşturmak için JoJo'dayız."

Yurtdışından da etkinliklere talepler olduğunu, ilerleyen dönemlerde içeriklerin de çeşitleneceğini ifade eden Aydoğdu, kullanıcıların odalı bilet seçeneğiyle arkadaşlarıyla yan yana ve bir aradaymış gibi etkinlikleri takip edebileceğini dile getirdi.

Müzisyen ve sunucu Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğündeki tanıtım etkinliğinde sanatçı Berk Uçar da şarkı söyledi.

Türkiye'nin farklı noktalarına yayılmış şubeleriyle 2008'den bu yana ünlü isimlerin sahne performanslarına ev sahipliği yapan Jolly Joker, online konser ve etkinliklerini, eğlence anlayışını yeniden tanımlayan JoJo platformuna taşıdı.

JoJo, online etkinlik ve konserlerin katılımcılarda yarattığı fiziksel mesafe hissini tamamen ortadan kaldıran ayrıcalıklarıyla eğlence ve müzik tutkunlarını "hep beraber şarkı söyleyip dans edebilecekleri ve eğlenceyi özgürce yaşayabilecekleri" bir dünyaya davet ediyor.

Platformun etkinlik ve konser biletleri, Biletix üzerinden satın alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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