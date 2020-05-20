Çevrim içi kariyer platformu "Yetenek Kapısı" öğrenciden işverene tüm tarafların kullanımına açıldı
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Çevrim içi kariyer platformu "Yetenek Kapısı" öğrenciden işverene tüm tarafların kullanımına açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarıyla oluşturulan "Yetenek Kapısı" kariyer platformu, öğrenci ve mezun, işveren ile üniversite kariyer merkezlerini çevrim içi ortamda bir araya getirebilmek için tüm tarafların hizmetine açıldı.

Çevrim içi kariyer platformu
20.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:06

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarıyla oluşturulan "Yetenek Kapısı" kariyer platformu, öğrenci ve mezun, işveren ile üniversite kariyer merkezlerini çevrim içi ortamda bir araya getirebilmek için tüm tarafların hizmetine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, tüm üniversitelerde yaygınlaştırılan kariyer merkezlerini desteklemek için hayata geçirilen çevrim içi kariyer platformu "Yetenek Kapısı"nın pilot uygulamasına Eylül 2019 itibarıyla başlandı.

Platform, ilk olarak Şubat-Mart 2020'de "Yetenek Her Yerde" kariyer fuarlarında, 130 üniversite tarafından kullanılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde kalınan bugünlerde, üniversiteli gençlerin kariyerlerine yön vermesine destek olmak ve işverenlerin üniversitelilere erişimini kolaylaştırmak için platformun daha yaygın kullanılması ihtiyacı doğdu. Buradan hareketle platform, tüm üniversiteler, üniversiteli gençler ve işverenlerin hizmetine sunuldu.

Bugüne kadar 340 binin üzerinde öğrenci ve mezun, bin 400'ün üzerinde işveren ile 178 üniversite, Yetenek Kapısı'na kayıt yaptırdı. Yurt dışındaki gençlerin üniversiteleri de göz önüne alındığında, sistemde 564 farklı üniversiteden kayıt bulunuyor.

Yetenek Kapısı ile Türkiye'de kariyer hizmetleri alanında mevcut kapasitenin geliştirilmesi, üniversite kariyer merkezlerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılarak daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Platformla, öğrenci ve mezun, işveren ile üniversite kariyer merkezlerinin bir araya gelerek, zaman ve mekan kısıtları olmadan, 360 derece dijital bir ortamda etkileşimde bulunmaları sağlanıyor.

Milyonlarca üniversite öğrencisine eş zamanlı hizmet

Kampüse ilk adım attıkları andan itibaren üniversite öğrencilerinde kariyer bilincinin oluşturulması ve bunun geliştirilmesi için kullanılabilecek çağdaş bir kariyer platformu olarak tasarlanan Yetenek Kapısı, kariyer merkezilerinin hizmetlerinin tüm öğrenci ve mezunları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması, bu hizmetlerin geliştirilmesine imkan sağlayacak şekilde takip edilebilir ve ölçülebilir hale getirilmesi, öğrenci ve mezunların zaman ve mekan koşullarından bağımsız işverenlerle bir araya getirilmesi için de kullanılabilecek etkili bir araç olacak.

Platformla milyonlarca üniversite öğrencisine eş zamanlı ve eşit hizmet ile istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanacak, işverenlerin de aradıkları yeteneklere erişmesi kolaylaştırılacak.

Ülkedeki büyük ölçekli işletmelerin ve tüm işverenlerin ihtiyaç duydukları yeteneklere aracısız ve hızlı ulaşabilmelerini sağlayacak platform, KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına ulaşmasına imkan verecek.

Kamu kurumlarının ilanlarına yer veriliyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik tüm ilanları ve diğer kariyer imkanları da "Yetenek Kapısı"nda yer alacak. Böylece kamunun ilanlarından tüm üniversite öğrenci ve mezunları eşit şekilde haberdar olabilecek.

Ayrıca üniversiteler, mezunlarının takibini de sistem üzerinden yapabilecek.

Platformla işverenler iş, staj imkanları, eğitim programları, burs gibi farklı kariyer fırsatlarını Türkiye'deki ve sisteme kayıtlı yurt dışındaki öğrenci ile mezunlara duyurabilecek ve başvuru alabilecek.

"Yetenek Kapısı" aracılığıyla öğrenciler, eğitim ve yetkinlik bilgileri ile profesyonel profillerini oluşturabilecek, işverenlerin yayınladığı staj ve iş ilanlarına başvurabilecek, etkinlik, eğitim, burs gibi duyurulardan haberdar olabilecek.

İşverenler, ücretsiz dahil olacakları devlet tabanlı sistem sayesinde öğrenci ve mezunlarla aktif etkileşim sağlayabilecek, genç yeteneklerin bilgi ve beceri seviyelerine güvenilir şekilde ulaşabilecek.

Yetenek Kapısı üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve işverenler arasında iletişime de olanak sağlayacak.

Platform aracılığıyla kariyer merkezi yönetimi, hizmetlerini tüm öğrenci ve mezunlarına kolayca ulaştırabilecek, SMS ve e-posta gönderimi ile farklı öğrenci ve mezun gruplarına bilgilendirmeler yapabilecek.

Yazılıma ödenen dövizden tasarruf edildi

Dünyanın en gelişmiş üniversitelerinde olduğu gibi Türkiye'de de yakın zamana kadar bazı üniversitelerin kariyer merkezleri, danışmanlık hizmeti sunabilmek ve iş ilanlarını ulaştırmak için yabancı menşeli ve yüksek bedelli yazılımlar kullanmak zorundaydı. "Yetenek Kapısı" ile bu alanda ilk ve tek yerli yazılım hizmete alındı ve üniversitelerin hizmetine sunuldu.

Milli bir yazılım olması nedeniyle genç yeteneklerin bilgi güvenliğini sağlayan platform sayesinde yabancı yazılımlara harcanan önemli bir döviz giderinden de tasarruf edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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