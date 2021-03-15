Çevrim içi "Japonya Tanıtım ve Japonca Konuşma Yarışması" düzenlendi

"İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında sekizinci kez "Japonya Tanıtım ve Japonca Konuşma Yarışması" düzenlendi.

"İzmir'de Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası" etkinlikleri kapsamında sekizinci kez "Japonya Tanıtım ve Japonca Konuşma Yarışması" düzenlendi.

Yarışma, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Japonya İzmir Kültürlerarası Dostluk Derneği (JIKAD) işbirliği ile online olarak gerçekleştirildi.

Japonya Tanıtım Yarışması'nda Radosveta Sokullu, Türkçe yaptığı sunum sonucunda birinci olarak Japon restorantından bir yemek çeki kazandı.

Herhangi bir lisans programına devam etmeden kendi imkanları ile Japonca öğrenenlerin yarıştığı Japonca Konuşma Yarışması'nda ise "Pien Japon İnternet Argosu Üzerinden" başlıklı konuşması ile Gizem Turan birinciliği alarak Japonya'ya gidiş dönüş uçak bileti kazandı.

Yarışmada ikinciliği "Sumonun Bilinmeyen Yönleri" konulu sunumu ile Alp Yücesoy alırken üçüncülüğe ise "Zen Budizmi ve Minimalizm" başlıklı konuşması ile Serkan Ateş değer görüldü.

Yarışmanın açılışında konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Nishimaki Hisao, gelenekselleşen yarışmanın sekizin düzenliyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Etkinlikleri pandemiden dolayı ilk kez online olarak gerçekleştirdiklerine işaret eden Hisao, pandemi döneminde de iki ülkenin kara gün dostu olarak birbirinin yanında olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı