Çevrim içi düzenlenen "Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı" başladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilerleyen dönemde Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin giderek artacağına inandıklarını bildirdi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ilerleyen dönemde Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti otomotiv sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin giderek artacağına inandıklarını bildirdi.

Çelik, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle 5 gün sürecek çevrim içi Güney Afrika Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020'yi otomotiv endüstrisi bakımından tarihin en zorlu yıllarından biri haline getirdiğini söyledi.

OİB olarak salgın döneminde yurt dışına yönelik fuar ve heyet etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Çelik, "Küresel ticaretin büyük yara aldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendirildiği bu dönemde Türkiye'nin güvenilir tedarikçi konumunu güçlendirmek için ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dijitalleşmenin önem kazandığı, e-ticaretin hızla arttığı pandemi döneminde biz de dijital etkinliklere yöneldik." dedi.

Çelik, bu kapsamda geçen yıl Meksika, Almanya ve Birleşik Krallık'a yönelik gerçekleştirdikleri dijital sektörel ticaret heyeti programlarına bu yıl Vietnam ve Tayland ile başladıklarını, Güney Afrika Cumhuriyeti ile devam ettiklerini aktardı.

Etkinlik kapsamında çevrim içi iş görüşmelerine Türkiye'den 20, Güney Afrika'dan 40 firmanın temsilcilerinin katılacağını anlatan Çelik, "2021 yılının bir bölümünde dijital fuar ve ticaret heyeti organizasyonlarımız devam edecek gibi gözüküyor. Bu dönemde dijital heyet ve fuarlar konusunda oldukça deneyim kazandık. Pandemi bitse bile artık bazı heyet ve fuarlarımızın online olarak yapılmaya devam edileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Baran Çelik, kurulu kapasitesi yıllık 2 milyon adet olan Türkiye otomotiv endüstrisinin 2017 yılında 1,7 milyon araç üretimi ve 1,3 milyon araç ihracatıyla tüm zamanların rekorlarını kırdığını hatırlattı.

Bugüne kadar en yüksek ihracat rakamına 2018'de 31,6 milyar dolarla ulaştıklarını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"2020 yılı ihracatımız 25,5 milyar dolara gerilese de 2021 yılında hedefimiz tekrar 30 milyar dolar bandının üzerine çıkmak. Bugün otomotiv endüstrimiz doğrudan 300 bin kişi istihdam etmekte. Son 15 yılın ihracat şampiyonu konumunda yer alan sektörümüz Türkiye ihracatının neredeyse 6'da 1'ini tek başına gerçekleştiriyor. Otomotiv endüstrimiz açısından ihracatımızdan yüzde 75 pay alan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin önemi yadsınamaz ancak alternatif pazarların önemi özellikle kriz dönemlerinde çok daha fazla ortaya çıkıyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasının en büyük motorlu araç üreticisi ve ülkede çok sayıda otomotiv firmasının yatırımı bulunmakta. 600 bin adedin üzerinde üretim rakamıyla Güney Afrika Cumhuriyeti hem binek otomobiller hem de ticari araçlarda önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Diğer taraftan Güney Afrika'nın iç pazar büyüklüğü de 500 bin adedin üzerinde seyrediyor ve ülke yine Afrika kıtasının en büyük pazarı konumunda yer alıyor. Ülkenin 7 milyar doların üzerinde otomotiv ithalatı da bulunuyor. Türkiye'nin Güney Afrika Cumhuriyeti'ne toplamda 500 milyon doların üzerinde seyreden ihracatında da otomotiv endüstrisi öne çıkıyor. 2020 yılı öncesinde 100 milyon doların üzerinde seyreden otomotiv ihracatımız 2020 yılında pandeminin etkisiyle 64 milyon dolara geriledi. Otomotiv ihracatımız tedarik endüstrisi ağırlıklı olmakla birlikte binek otomobiller ve ticari araçlarda da Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasındaki önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti sektör temsilcileri arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine ve karşılıklı ticaretin giderek artacağına inanıyoruz."

"Halihazırda ülkede 7 küresel otomotiv markasının üretim faaliyetleri var"

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de salgın sonrasında Güney Afrika'da çok ciddi bir Türkiye görünürlüğünün belirgin hale geleceğini, otomotiv sektörünün bu başarıda büyük bir payının olacağını belirtti.

Güney Afrika'da TİKA, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini veren Ülgen, Türk Hava Yollarının (THY) salgın öncesinde Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki 3 büyük şehirden her gün uçuşlar düzenlediğini ifade etti.

Bu duruma geri döneceklerine inandığını söyleyen Ülgen, "Önümüzdeki dönemde Anadolu Ajansı (AA), TRT World haber kanallarımızla, dünyayı birbirine bağlayan ağlarımızla da burada olacağız. Dizilerimiz, yatırımcılarımız var. Tabii ki otomotiv sektörümüzün de gerçekten diğer bütün pazarları keşfettikten sonra zorladıkları zaman zaman bize rakip gibi duran Afrika kıtasının en zorlu otomotiv sektörü pazarı var. Bunların hepsinde başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum çünkü bu hem emek işi hem de uzun vadeli bir gönül işi. Bunların tamamında da notlarımız tam olarak adım adım ilerleyerek bu başarıyı hak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülgen, Güney Afrika'nın imalat sanayisinde en yüksek payın otomotiv sektörüne ait olduğunu aktardı.

Otomotivin bu ülkede en fazla katma değer oluşturan sektör olduğuna değinen Ülgen, şöyle konuştu:

"Sektörün ülkenin toplam gayrisafi yurt içi hasılası içindeki payı 2019 yılı itibarıyla yüzde 6,4. Toplam imalat sanayi üretimi içindeki katkısı ise yüzde 27,6'ya varıyor. Ülke ihracatının yüzde 15,5'i de otomotiv sektörü tarafından yapılıyor. Halihazırda ülkede 7 küresel otomotiv markasının üretim faaliyetleri var. Ayrıca otomotiv yan sanayinin kapasitesini artırmak için birçok çalışma yürütülüyor. Yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı, üretim zinciri içinde ekonomik aktiviteyi tetikleme gücü göz önünde bulundurulduğunda otomotiv sektörü Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümetinin de ciddi anlamda destek verdiği ve bu sektörü geliştirmek üzere önemli stratejik adımların atıldığı bir alan olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda 2035 yılına kadar sektörün yol haritasını çizen otomotiv sektörünün ana planı 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan