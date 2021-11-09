ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI - Haberler
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ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da çevreyolunda seyir halindeyken kavşağı kaçırınca geri geri gelen kamyonete otomobil çarptı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da çevreyolunda seyir halindeyken kavşağı kaçırınca geri geri gelen kamyonete otomobil çarptı. Arkasından gelen başka bir otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapmak isterken yoldan çıkıp takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevreyolu Ulusoy kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden 26 B 4483 plakalı kamyonetin sürücüsü Faik B., döneceği kavşağı geçince çevreyolunda geri geri gitmeye çalıştı. Bu sırada kavşağa giren Mustafa D. yönetimindeki 43 UZ 623 plakalı otomobil, kamyonete çarptı. Arkadan gelen Eren Ş. yönetimindeki başka bir otomobil ise kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.Kazada, sürücüler Faik B., Mustafa D. ve Eren Ş. ile onun aracında yolcu olarak bulunan Yasin A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Kütahya-Afyonkarahisar yolu ise araçların kaldırımlarının ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

ÇEVREYOLUNDA KAVŞAĞI GEÇİNCE GERİ GELEN KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI; 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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