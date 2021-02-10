Çevreyi kirleten sektörler sıkı takibe alındı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin engellenmesi için birçok sektörü yakın takibe aldı.

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin engellenmesi için birçok sektörü yakın takibe aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından ülke genelinde faaliyetlerin/tesislerin, çevre mevzuatında belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla denetim yapıldı.

Denetimler sonunda, kanuna aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulandı. Bu kapsamda, atık bertaraf ve geri dönüşüm sektörüne 2019'da 291 ceza kesilerek, 34 milyon 795 bin 998 lira, 2020'de ise 354 ihlal için 81 milyon 76 bin 647 lira para cezası uygulandı.

Sanayi sektörüne (çimento, otomotiv, metal, tekstil ve diğerleri) 2019'da tespit edilen 930 ihlale 32 milyon 225 bin 933 lira, 2020'de 711 mevzuata aykırılık için 54 milyon 232 bin 806 lira ceza uygulandı.

Turizm ve konut sektörüne 2019'da 10 milyon 615 bin 853 lira, 2020'de ise 32 milyon 888 bin 859 lira ceza verildi.

Tarım, gıda, hayvancılık sektörüne 2019'da 14 milyon 851 bin 141 lira, 2020'de 22 milyon 358 bin 670 lira yaptırım uygulandı.

Maden sektörüne 2019'da 20 milyon 626 bin 516 lira, 2020'de ise 16 milyon 448 bin 43 lira ceza kesildi.

Eğlence mekanları ve restoranlar da denetlendi

Eğlence mekanları ve restoran gibi sektörlere 2019'da 9 milyon 757 bin 79 lira, 2020'de 12 milyon 441 bin 516 lira, ulaşım faaliyetleri sektörüne 2019'da 3 bin 279 ihlale 11 milyon 395 bin 923 lira, 2020'de ise 1547 aykırılık için 8 milyon 166 bin 353 lira ceza verildi.

Enerji sektörüne (termik santral, RES, GES, HES, JES ve diğerleri) 2019'da 6 milyon 225 bin 654 lira, 2020'de 7 milyon 923 bin 778 lira ceza uygulandı.

Kıyı tesislerine 2019'da 1 milyon 279 bin 786 lira, 2020'de 4 milyon 99 bin 644 lira, kimya sektörüne 2019'da 4 milyon 886 bin 969 lira, 2020'de ise 2 milyon 104 bin 753 lira idari para cezası kesildi.

Sağlık kuruluşlarına da 2019'da 282 bin 727 lira, 2020'de 901 bin 402 lira idari yaptırım uygulandı.

Denetimler sonucunda, 2019'da toplam 6 bin 516 ihlale 146 milyon 943 bin 579 lira ceza verilirken, geçen yıl 4 bin 902 tespit için 242 milyon 642 bin 471 lira idari para cezası uygulandı.

Hava kirliliği kaynaklı denetimlerde 282 idari işlem yapıldı

Bakanlığın geçen yıl yaptığı denetimlerde, hava kirliliği kaynaklı denetimlerde 282 idari işlemde 20 milyon 361 bin 939 lira, su kirliliği kaynaklı 299 cezai işlemde 32 milyon 472 bin 745 lira, gürültü kirliliğinden kaynaklı 1225 idari yaptırımda 7 milyon 868 bin 14 lira cezai işlem uygulandı.

Geçen yıl, çevreyi kirleten tesislere uygulanan 100 milyon 826 bin 262 lira ile ilk sırada atık ihlali, ikinci sırada ise 57 milyon 287 bin 314 lira ile Çevresel Etki Değerlendirme süreci kapsamında uygulanan cezalar yer aldı.

Toprak kirliliğinde 70 cezai işlemde 4 milyon 566 bin 280 lira, anız yakanlara 840 idari yaptırımda 2 milyon 676 bin 423 lira ve diğer çevre cezaları çerçevesinde uygulanan 475 idari yaptırımda ise 15 milyon 546 bin 496 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu