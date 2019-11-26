Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı - Haber

Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı

Lüleburgaz ilçesinde meraya kamyonla çöp döken 2 şüpheli yakalandı.

26.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:08
Çevreyi kirleten 2 şüpheli gözaltına alındı

ilçesinde meraya kamyonla çöp döken 2 şüpheli yakalandı.

'de meraya kamyonlar ile çöp atılarak çevrenin kirletildiği bilgisine ulaşan ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Ekipler S.B. ile H.M.B'nin meralık alanda dikkat çekmemek için seyir halindeyken kamyonlarının damperlerini kaldırarak çöpleri boşalttıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et