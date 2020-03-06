06.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:03

İlçede kurulması planlanan ve çevreye zararlı olacağı iddia edilen tesisler için ilgili muhtarlar ve basın mensupları ile bir araya gelen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Olgun "Çevreye zararlı yatırım gelmesin. Mevcut işletmelerimiz çevreye zarar vermeyen fabrikalar. İlçemizin tarıma dayalı sanayide gelişmesini istiyoruz. Gelecek nesilleri zehirlemeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Tesisin, faaliyete geçmesiyle çevredeki tarım arazilerine yetişen ürünlerin zarar görmesini istemeyen üreticiler, seslerini ilgili makamlara duyurmak amacıyla Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde geçtiğimiz ay eylem yapmıştı. Eylemlerin ardından AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, oda başkanları ve mahalle muhtarları ile toplantı yapmıştı. Kaya, ÇED raporunun yeniden düzenlenmesi için bakanlık tarafından çalışma yapılacağını, Yorgancılar ise OSB'de böyle bir tesise izin vermeyeceklerini müjdelemişti. Torbalı akü geri dönüşüm ile ilgili sevinç yaşarken hafta başı iki önemli gelişme daha yaşandı. Önce Subaşı Mahallesinde tehlikeli atık ara depolama tesisi, ardından yine Subaşı'da balık atıklarının işlenmesi ile balık yağı tesisi için ÇED sürecinin başlatıldığı haberi üzerine Torbalı Ticaret Odası (TTO) harekete geçti. İlgili muhtarlar ve basın mensupları ile bir araya gelen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, odanın çevre ve hukuk danışmanları süreç ile birlikte bilgi verdi.

ÇEVREYE ZARARLI YATIRIM GELMESİN

Önce Subaşı Mahallesinde tehlikeli atık ara depolama tesisi, ardından yine Subaşı'da balık atıklarının işlenmesi ile balık yağı tesisi için ÇED sürecinin başlatılması ile ilgili değerlendirme yapan Olgun "Torbalı'ya yatırım için en çok çırpınan kurum Torbalı Ticaret Odası'dır. Fakat çevreyi kirletecek, havaya, suya veya tarıma zarar verecek işletmeleri ilçemizde istemiyoruz. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa biz ilçemizdeki sivil insiyatif ile hareket etmeye hazırız. Dedelerimizden temiz bir şekilde devraldığımız, hava, su ve toprağı kirletmeye, çevremizi zehirlemeye kimsenin hakkı yok. Subaşı ve Yazıbaşı'da balık yemi fabrikası var. Yıllardır sanayici ve yöre halkı kokusunu çekiyor. Çevre Bakanlığına şikâyetler gidiyor ama hiçbir sonuç alınamıyor. İlçemizdeki sanayi kuruluşlarının hemen hemen hepsi üretimleri ile ülke ekonomisine katkı koyuyor. 1-2 firmanın bu yapıyı bozmasını istemiyoruz. Torbalı'nın gelişim aksı, çevreye zarar verecek tesisler olmamalı. Biz tarıma dayalı sanayide gelişim göstermek istiyoruz" dedi.

ÇÖPÜ HEP BERABAR DEF ETTİK

2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye kurmayı planladığı Çöp Depolama alanın kurulmaması için Torbalı Ticaret Odası; STK, siyasi partiler ve muhtarlar ile birlikte hukuki süreç başlatılmış ve Taşkesik Köyüne Çöp Tesisinin kurulması engellenmişti. İlçeye yapılması planlanan çevreye zararlı tesislere karşı olduklarını vurgulayan Abdulvahap Olgun "Geçmişte tüm Torbalı birleşip çöpü def etmiştik. Akü Geri Dönüşüm ile ilgili olarak; milletvekilimiz Sayın Atilla Kaya, EBSO Başkanımız Ender Yorgancılar ve OSB Başkanımız Muhsin Dönmez gerekli hassasiyeti gösterdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. ÇED sürecinde tüm kurumların dikkatli olması gerektiğini, masa başı karar almaması konusunda uyarılarda bulunan Olgun "Akü geri dönüşüm için 9 kuruluş 'olur' vermiş. Merak ediyorum gelip Ahmetli, Yeniköy ve Özbey'deki verimli arazileri görmüşler mi. Ege Bölgesi ve İstanbul'un tükettiği yazlık ve kışlık sebzenin yüzde 70'i burada yetişiyor. Şimdi Subaşı için benzer süreç var. Ama Torbalı'nın yerel insiyatifi buna müsade etmeyecektir" dedi.

Kaynak: Bültenler