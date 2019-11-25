Çevreye rastgele ateş açan 3 şüpheli yakalandı

25.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:18

Gaziantep'te çevreye rastgele ateş ettikleri tespit edilen 3 şüpheli polisler tarafından silahlarıyla beraber yakalandı.



Gaziantep Üniversitesi karşısı kafeler bölgesinden silah sesleri geldiği yönünde bilgiler alınması üzerine, harekete geçen Gaziantep polisi şüpheli şahısların silah sesi gelen ikametin penceresinden rastgele çevreye ateş ettikleri tespit etti. Şahıslar polis tarafından bulundukları ikametten çıkartılarak ateş ettikleri ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.



Yakalanan şüphelilerin incelemelerinde, H.K.'nin "Uyuşturucu Madde Bulundurmak", Ü.D.'nin "6136 sayılı kanuna muhalefet, kumar oynanması için yer sağlamak, adam öldürmek, uyuşturucu madde bulundurmak", çevreye ateş eden C.A.'nın ise "Basit yaralama, aileye karşı kötü muamele" suçlarından kayıtlarının olduğu anlaşıldı.



Yakalanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA