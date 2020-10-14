Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren teklif TBMM Çevre Komisyonunda

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Çevre Komisyonunda başlandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Çevre Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Çevre Komisyonu Başkanı Balta, teklifin, çevrenin korunması ve bisiklet yolu sayısının artırılması gibi toplumun her kesiminden insanları ilgilendiren konuları içerdiğini belirtti. Gençlere ve çocuklara daha sağlıklı bir yaşam sunmak istediklerini vurgulayan Balta, teklifle vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, Türkiye için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, insanlığın küresel bir çevre sorunuyla karşı karşıya olduğunu, bu durumun bütün insanlığın hayatını doğrudan etkilediğini belirtti.

Artan nüfus, şehirleşme, tüketim alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin, kaynakların tükenmesine neden olduğuna dikkati çeken Özboyacı, "Bu noktada bir farkındalık oluşturmak hepimizin görevidir. Alınacak karar ve uygulanacak metotlarla, bu kaynakların verimli bir şekilde kullanılması bizim elimizde. Doğal yaşama zarar vermeden adımlar atmak zorundayız. Yarınlar için daha yaşanabilir bir çevre istiyoruz. Yaptığımız düzenlemeyi de bu perspektifle hazırladık." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da daha önce "al, kullan ve at" şeklinde olan ekonomik modelin günümüzde değiştiğini ve "az kullan ve geri dönüştür" ekonomi modeline geçildiğini belirtti. Birpınar, düzenlemeyle bu modeli hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

Birpınar, düzenlemeyle çöp miktarında yüzde 30 azalma olacağını bildirdi.

Teklifin tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta