Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

02.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:45
Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Çevre Ajansının kurulmasıyla dışarıdan gelecek atıkların tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Çevre Ajansının kurulmasıyla dışarıdan gelecek atıkların tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Balta, Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyon Başkanı Balta, Türkiye Çevre Ajansının, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmasını amaçladıklarını belirterek, çevre etiket sisteminin oluşturulması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hariç çevre etiketi adı altında herhangi bir faaliyetin yürütülmemesinin amaçlandığını ifade etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
İmamoğlu, suikast iddialarıyla ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: 'Ne oluyor?' dedim
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Koronavirüs vakaları rekor kırarken ABD'den ezber bozan karantina kararı
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu
Kayıp Instagram fenomeninden hayranlarını yıkan haber! Çırılçıplak halde ölü bulundu

Poşetlerin ücretli hale gelmesiyle Türkiye'de poşet kullanımının yüzde 80 azaldığını kaydeden Balta, hedeflerine ulaşmak için Depozito Yönetim Sistemi ile birlikte, plastikleri atıktan çıkarıp ekonomiye kazandırmak ve çevre kirliliğini azaltmak için Türkiye Çevre Ajansını kuracaklarını dile getirdi.

"Plastik ve ambalaj atıklarının çevresel kirliliğin oluşmasını engelleyeceğiz, diğer taraftan da ekonomiye kazandırıp çevresel sorunları çözmüş olacağız" diyen Balta, yerel yönetimlere de bir kolaylık sağlanacağının altını çizdi.

Türkiye Çevre Ajansının yönetim kurulu üyelerinin konusunda uzman 4 yıllık fakülte mezunu kişilerden oluşacağını bildiren Balta, "Hem Sayıştay hem TBMM denetimine açık olacak." dedi.

Çevre Ajansı Başkanının çift maaş alıp almayacağı yönündeki bir soruyu Balta, "Şu anda bir önerge var, düzeltiliyor. Tek maaş olacak. Çift görevi olan insanlar tek maaş alacak." diye yanıtladı.

Atık ithalatına ilişkin daha önce tahsis edilen kotaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yüzde 50'ye düşürüldüğünü aktaran Balta, "İnşallah Çevre Ajansının kurulmasıyla, Depozito Yönetim Sistemi'nin kurulmasıyla hedefimiz, dışarıdan gelecek atıkların tamamen ortadan kaldırılmasıdır." şeklinde konuştu.

Türkiye'de artık çöplerin düzenli depolama sahalarında depolandığını ve elektrik üretilerek ekonomiye kazandırıldığını anlatan Balta, atık suların arıtılarak doğaya bırakıldığını kaydetti.

Daha sonra, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

İlgili Haberler

MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi
MHP'den, 'Yazılım Geliştirme Bölgesi' kurulsun teklifi
Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak
Milletvekilleri, Genel Kurul'da maskesiz konuşmayacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Osman Kavala Mustafa Şentop
Magazin Beyonce Ivana Sert Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fuat Çapa Şenol Güneş Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Terör Rusya Bursa Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 22:48:32. #1.14#
title