Çevreye atılan kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince temizlendi
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Çevreye atılan kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince temizlendi

Çevreye atılan kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Kumru ilçesinde yol kenarlarına bırakılan kurbanlık hayvanların atıkları, belediye ekiplerince temizlendi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yol kenarlarına bırakılan kurbanlık hayvanların atıkları, belediye ekiplerince temizlendi.

Kumru ilçesinde Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlıkların atıkları, bilinçsiz vatandaşlar tarafından yol kenarlarına ve boş arsalara bırakıldı. Hastalık riskine karşı kireçli bir şekilde gömülmesi gereken kurbanlık hayvanlardan kalan atıkların uygunsuz bir şekilde atıldığı gören vatandaşlar, belediye yetkililerine bilgi verdi. İş makineleri ile alana giden belediye ekipleri, hayvan atıklarını toplayarak, bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, kurban atıklarının hem sağlık açısından hem de dini açıdan bu şekilde gelişigüzel çevreye atılmaması gerektiğini hatırlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu. - ORDU

Çevreye atılan kurbanlık atıkları, belediye ekiplerince temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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