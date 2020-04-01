Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor - Haber
İçişleri Bakanlığı, Bursa, 3. Sayfa

Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılıyor.

01.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:16
Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor

BURSA - Tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgınına karşı Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından alınan önlemler arttırılıyor. Vatandaşlar da kendi çapında tedbirini alırken, kullanılan maske ve eldivenlerin gelişi güzel atılması tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Uzmanlar hasta olmayan ya da sağlık çalışanları gibi hastalarla temas halinde olmayanların maske ve eldiven takmasını fazla önermese de vatandaşlar eldiven ve maske kullanımına önem gösteriyor.

Kendi sağlığını önemseyen bazı Bursalılar ise kullandıkları eldiven ve maske yerlere atarak ortaya istenmeyen görüntüler çıkmasına sebep oluyor. Cadde ve sokaklarda kullanılıp yere atılan maske ve eldivenler sadece kişileri değil toplum sağlığını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Uzmanlar sadece maske ve eldivenlerin değil kullanılan ıslak mendil, peçetelerinde yerlere atılmaması konusunda uyarılarına devam ediyor.

Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha Haber
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haber
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi Haber
Koca, gözleri dolarak virüse yakalanan sağlık personeli sayısını verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
1 ayda satacağı kolonyayı 2 günde sattı, ham madde bulamayınca raflar boş kaldı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
UEFA, EURO 2020'nin play-off maçlarını Eylül ayına erteledi
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Nijerya'da infilak eden kamyon, 'Meteor düştü' söylentilerine sebep oldu
Nijerya'da infilak eden kamyon, "Meteor düştü" söylentilerine sebep oldu
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Sadio Mane, ülkesi Senegal'de hastane yaptırıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Polis, karantinadan kaçan şahsı ağabeyinin ihbarı ile yakaladı
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
Beşiktaş, Barcelona modelini uygulayarak futbolcuların maaşlarında indirime gidecek
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Koronavirüs nedeniyle kan bağışı ve stoklar yarıya düştü
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Grosskreutz'un eski takım arkadaşları, restoranına destek olmak için çekiliş yapacak
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs yasağını hiçe sayıp kahvehanede oturan 26 kişiye para cezası kesti
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Maracana Stadı, koronavirüs hastanesine dönüştürülüyor
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ebru Polat Demet Şener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Wuhan Polis İngiltere
Şu an buradasınız: Çevreye atılan kullanılmış maske ve eldivenler tehlike saçıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 21:05:10. #1.14#
title