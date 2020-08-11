Çevresindekilere inat organik tarım yapan çiftin başarısı örnek oldu
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Çevresindekilere inat organik tarım yapan çiftin başarısı örnek oldu

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, çevresindekilerin "başarmanız zor" görüşüne aldırış etmeden organik tarım yaparak geçimini sağlayan çift örnek oldu.

Çevresindekilere inat organik tarım yapan çiftin başarısı örnek oldu
11.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:13

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde, çevresindekilerin "başarmanız zor" görüşüne aldırış etmeden organik tarım yaparak geçimini sağlayan çift örnek oldu.

Yaklaşık 40 yıl önce evlendiklerinde yapacak bir iş bulamayan Sultan ve Vehbi Ersöz çifti, bir karış toprakları bile olmamasına rağmen, bir akrabalarının verdiği tohum ile tarımla uğraşmaya karar verdi.

İlk önce kiraladıkları arazide ürün yetiştiren çift, elde ettikleri kazançla küçük parçalar halinde arazi satın aldı, yıllarca bu arazilerde ekip, biçti.

Kullandıkları tarımsal ilaçlar nedeniyle sağlık problemleri yaşayınca 1996'da serada organik tarıma geçmeye karar veren çifte çevresindekiler "Ömrünüz yetmez, bunu başarmanız çok zor, yapamazsınız" yorumlarında bulundu.

Bu sözlere aldırış etmeyen Ersöz çifti, geçimini sağladıkları organik tarım ürünlerini zaman içerisinde Türkiye'nin dört bir tarafına satmaya başladı.

Sultan Ersöz, AA muhabirine, evlendikten sonra karı koca iş bulamadıkları için çiftçilik yapmaya başladıklarını, bu sayede 60 yaşında olmasına rağmen kendisini hala dinç hissettiği söyledi.

Yaklaşık 40 yıldır tarımla uğraştıklarını dile getiren Ersöz, konvansiyonel tarım yaptıklarını ardından 1996 yılından itibaren organik tarıma geçtiklerini belirtti.

"Tarımsal ilaçlar nedeniyle sağlık problemleri yaşadık. 1996'da organik tarıma geçtik." diyen Ersöz, şunları söyledi:

"Tohumları genelde kendimiz almaya çalışıyoruz. Alamadığımızı da ilaçsız yerlerden temin ediyoruz. Organik tarım sertifikalı, kontrollü tarım oluyor. Domates, salatalık, patlıcan ve biber ekiyoruz. Mesela pırasa, dere otu, maydanoz tohumunu bahçenin belirli bir yerini ayırıp tohumluk olarak ordan tohumları temin ediyoruz. Organik tarıma ilk başladığımız dönemlerde bize dediler ki, 'Ömrünüz yetmez, bunu başarmanız çok zor, yapamazsınız' gibi söylemlerde bulundular. Ama biz inancımızla bu noktalara kadar gelebildik. İnsan gerçekten bir şey yapmak isterse önündeki bütün engelleri aşarak başarılı olabilir, biz de başardık."

"Günde 10-15 saat çalışıyoruz"

Ürünlerini genelde organik pazarlarda sattıklarını ifade eden Ersöz, "Bahçede topladığımız ürünleri de haftanın belirli günlerinde ambalajlayıp kargoya veriyoruz. Genelde İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve diğer illere gönderiyoruz." dedi.

Zahmetli bir iş olmasına rağmen tarla ve bahçede zevkle çalıştıklarını aktaran Ersöz, "Sabah 6'da kalkarım, hayvanlara bakarım. Daha sonra seralarda nereler havalandırılacaksa onları açıyorum. Günde 10-15 saat çalışıyoruz. Eşim de toprağın işlemesi, sürmesi ile uğraşır." diye konuştu.

Vehbi Ersöz ise ilk başlarda ürünlerini pazarlamada sıkıntı yaşadıklarını ancak bunu zamanla aştıklarını dile getirerek, "2005'te Şişli'de belediyeyle organik pazar açtık. O organik pazar başarılı olunca artık o organik pazarlar da yaygınlaşmaya başladı. Organik pazarlar için ürettiğimiz ürünleri, oğlum arabayla oralara götürüp satıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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