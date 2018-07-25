Çevresindeki Evler Boşaltıldı

İstanbul Sütlüce'de dün çöken 4 katlı binanın ardından kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı. Çevredeki evler boşaltılırken yıkılan binanın çevresi bariyerlerle çevrildi. Beyoğlu Sütlüce'de dün temel inşaatı sırasında 4 katlı bir bina çöktü. Önlem amaçlı çevrede bulunan 9 bina da tahliye edilirken aileler Beyoğlu Belediyesi tarafından çevredeki otellere yerleştirildi. Yıkılan binanın çevresinde demir bariyerlerle güvenlik önlemi alındı. Dün kapatılan cadde yeniden trafiğe açılırken çöken binanın enkazını kaldırma çalışmaları başlayacak.

(İHA)