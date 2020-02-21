Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor
Haberler » Güncel » Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor - Haber

Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor

Erzincan'da çevresi karla kaplanan Karasu Nehri, oluşturduğu mendereslerle görsel şölen sunuyor.

21.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:25
Çevresi beyaza bürünen Karasu Nehri'nin menderesleri göz kamaştırıyor

'da çevresi karla kaplanan Nehri, oluşturduğu mendereslerle görsel şölen sunuyor.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle akarsular dondu, vadiler ve ovalar beyaz örtüyle kaplandı.


Erzincan Ovası'nın ortasından geçen ve Fırat Nehri'nin başlangıç kollarından biri olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu menderesler, kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Drone ile havadan görüntülenen nehrin kıvrımları, bölgenin her mevsim görülmeye değer doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler