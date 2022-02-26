Çevresel faktör konularında gençlerin de sürece dahil olması memnun etti

KONYA (AA) - UNICEF Ergen Gelişimi ve Güçlendirilmesi Programı Koordinatörü Nilgün Çavuşoğlu, genç iklim elçilerinin İklim Şurası'nda güzel bir bildiri sunduğunu belirterek, "Bunun için çok emek harcadılar, gece gündüz çalıştılar. Gerçekten bilgi düzeyleri, enerjileri ve bu konudaki istekleri bizi çok hayrete düşürdü ve kendilerini takdir ettik." dedi.

Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen İklim Şurası'na katılmak üzere geldiği Konya'da AA muhabirine, gençlerin, ergenlerin ve çocukların katılımı, güçlendirilmesi üzerine nerede bir gündem varsa orada yer alma gayretinde olduklarını söyledi.

Kişisel olarak 28 yıldır çocuk ve gençlik katılımı üzerine çalışmalar yaptığına değinen Çavuşoğlu, Bakanlıkla iş birliği halinde İklim Şurası için bildiri hazırlayan 209 üniversite öğrencisiyle ilgilendiklerini, onları ortak hedefle bir araya getirdiklerini dile getirdi.

Bakan Murat Kurum'dan gençlere destek

Genç iklim elçilerinin algı düzeylerinin yüksek bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları belirtti:

"Genç iklim elçileri güzel bir bildiri sundu. Bunun için çok emek harcadılar, gece gündüz çalıştılar. Gerçekten bilgi düzeyleri, enerjileri ve bu konudaki istekleri bizi çok hayrete düşürdü ve kendilerini takdir ettik. İklim Şurası nedeniyle hem Bakanlık yetkililerine hem de Bakanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Çünkü iklim elçileri, kendisinin özel bir girişimiydi ve gençlerin katılımını başından itibaren çok destekledi. İklim elçileri burada bakanımızla görüştüler ve sözleri kaptılar. Bundan sonrası için de beklentimiz, gençlerin ilk gün sunduğu bildirinin hayata geçirilmesi."

"Gençleri motive etmeliyiz"

Çavuşoğlu, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu, bu nedenle onlarla ilgili doğru ve başarılı adımların atılması gerektiğini belirterek, "Bu kapasiteyi, bu bilgi düzeyini bence çok israf etmeden, her aşamada her adımda gençleri çalışmalara katmak lazım ki bu planlarını hayata geçirebilsinler. Gençleri karar süreçlerinden ve eylemlerden ayrı tutmamak lazım. İklim şurasının son raporu bizim için yol gösterici olacak. Şuranın sonuçlarının UNICEF'in ve Birleşmiş Milletlerin programlarında farklı yansımaları olacaktır." ifadelerini kullandı.