, çevresel etkisini yarıya indirecek

14.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Kapsayıcı bir dijital toplum yaratarak dünya çapında 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Süel'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel konulardaki uygulamalarını ve performansını şeffaf bir şekilde paylaştığı "2019 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınladı.

Raporda, Vodafone'un "Dijitalleşme", "Kadının Güçlenmesi", "Gençlerin Becerileri ve İstihdamı" ile "Enerji İnovasyonu" alanlarında hayata geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmaları paylaşıldı.

Raporun içeriğine ilişkin bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Kapsayıcı bir dijital toplum yaratarak dünya çapında 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefle, Türkiye'de de sürdürülebilirlik çalışmalarımızla toplum için yarattığımız olumlu dönüştürücü etkiyi kalıcı hale getirmek için çalışıyoruz.

2010 yılından bu yana yayımladığımız sürdürülebilirlik raporlarımızla şirketimizin çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetimsel alanlardaki uygulamalarını ve performansını kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, operasyonlarımızı insana ve kaynaklara saygılı olarak yürütmeye ve performansımızı şeffaflıkla paydaşlarımıza aktarmaya devam edeceğiz."

Enerji alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Süel, Vodafone Türkiye olarak, enerji inovasyonu alanında yaptıkları çalışmalarla Vodafone Grubu'nun 2025'e kadar elektrik tüketiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme ve sera gazı salımını yüzde 50 azaltma hedefine destek verdiklerini söyledi.

Vodafone Türkiye'nin, baz istasyonları enerji yoğunluğunu 2016 yılına göre yüzde 64 azalttığını belirten Süel, son 2 yılda 3 bin 728 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer 148 bin GJ enerji tasarrufu sağlayan Vodafone Türkiye'nin, Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nde kurduğu güneş enerjisi sistemiyle 2 bin 765 GJ elektrik enerjisi üretmeyi ve karbon salımını 389 ton azaltmayı hedeflediğini aktardı.

Süel, merkezde, öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kWh elektrik enerjisi üretilmesinin, 10 yıllık toplam üretimin ise 7,4 milyon kWh'ye ulaşmasının hedeflendiğini bildirerek, "Yatırım tamamlandığında, merkezin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20'si güneş enerjisiyle karşılanacak." dedi.

- E-atıklardan elde edilen gelirle, kodlama sınıfı açıldı

Toplantıda verilen bilgilere göre, enerji verimliliği çalışmalarını ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yöneten Vodafone Türkiye, 5 teknoloji merkezine ek olarak 4 bin 261 baz istasyonunu da sertifika kapsamına dahil etti.

Şirket, son 3 yılda, verimi olmayan klimaların kapatılması, sıcaklık ayarlarının yeniden düzenlenmesi, sistemlerin optimize edilmesi ve yeni sistemlerle değiştirilmesi gibi çalışmalarla 2 bin 67 arabanın yıllık tüketimine eşdeğer 46 bin 800 GJ tasarruf sağladı.

Geçen yıl 45 şehirde 17 bin baz istasyonunu ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi'ne dahil eden Vodafone, bu yılın sonuna kadar 81 şehirde 25 bin baz istasyonunu ve tüm Vodafone binalarını sisteme dahil edecek.

Diğer yandan atık yönetimi sayesinde e-atıkların yüzde 99'unu geri dönüştüren veya yeniden kullanımını sağlayan Vodafone Türkiye, şirket çalışanlarının desteğiyle topladığı yüzlerce kiloluk elektronik atığın geri dönüşümünden elde edilen gelirle Mardin ve Samsun'da kodlama sınıfları açtı.

- 22 milyon evrak dijitale taşınarak, 376 yetişkin ağacın kesilmesi önledi

Bir "teknoloji iletişimi şirketi" olmayı hedefleyen, nesnelerin interneti alanında sunduğu ve V-Çocuk Saati, V-Pati, V-Araba ve V-Çanta'dan oluşan V-Yaşam ürünleriyle 40 bin kullanıcıya ulaşan Vodafone, "Dijital Skor" uygulaması kapsamında verdiği destek ve danışmanlık hizmetleriyle de 53 olan Türkiye genel skorunu 69'a yükseltti.

Biyometrik İmza ile 3 milyon, Dijital Kimlik ile 6 milyon işlem tamamlayan Vodafone Türkiye, bu sayede toplam 22 milyon evrağı dijitale taşıyarak 376 yetişkin ağacın kesilmesini önledi.

- Şiddet gören kadına ve destek olacak arkadaşına izin

Tüm dünyada 2025 yılına kadar kadınlar tarafından en çok tercih edilen işveren olmayı hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de kadının güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, aile içi şiddetle mücadelede çalışanlarına destek olmak amacıyla "Aile İçi Şiddet Prosedürü" yayınlayan Vodafone Türkiye, "Aile İçi Şiddet ve İstismara Yönelik İş Yeri Rehberi"ni Türkçeye kazandırdı.

Kadınların güvenli seyahat etmeleri için Vodafone Kırmızı Işık uygulamasına "Yol Arkadaşım" özelliğini ekleyen Vodafone Türkiye, ebeveynlere yönelik online bilgiler sunan "İlk6Yıl" uygulamasıyla da 500 binden fazla kullanıcıya ulaştı.

Kadın istihdamına önem veren Vodafone Türkiye'de toplam kadın çalışan oranı yüzde 42'ye, orta ve üst düzey pozisyonlarda kadın çalışan oranı ise yüzde 37'ye yükseldi.

Globalle aynı anda başlayan bir başka uygulama ise, şiddet gören çalışanına ve ona destek olacak arkadaşına izin uygulaması olarak öne çıktı. Vodafone çalışanlarından şiddet mağduru olan kişi, istemesi halinde maddi manevi desteğin yanı sıra kendisi ve ona destek olacak arkadaşı için izin hakkından yararlanabiliyor.

- oncekadin.gov.tr'de 1 milyon TL'nin üzerinde satış yapıldı

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını ve girişimcilik kapasitelerini artırma hedefiyle, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Girişimcilikte Önce Kadın" projesi kapsamında 4 yılda 37 bini aşkın kadına girişimcilik ve teknoloji eğitimleri verilirken, projeyle ulaşılan toplam kadın sayısı yaklaşık 54 bin oldu.

"Girişimcilikte Önce Kadın" projesi katılımcıları için özel olarak oluşturulan ve 30 bine yakın üyesi bulunan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağazada 15 kategoride 52 bini aşkın ilan verildi, 1 milyon TL'nin üzerinde satış yapıldı.

"Girişimcilikte Önce Kadın" projesiyle 4 yılda 60 milyon TL'lik potansiyel ekonomik değer yaratıldı.

- 60 ilde 43 binden fazla çocuk kodlamayla tanıştı

Verilen bilgiye göre, "Gelecekteki Seni Keşfet" uygulamasıyla tüm dünyada 2022'ye kadar 10 milyon genci dijital becerilere, öğrenmeye ve iş fırsatlarına ulaştırmayı hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de gençlerin beceri ve istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesiyle 60 ilde 43 binden fazla çocuğu teknolojinin dili kodlamayla tanıştıran Vodafone, engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin sanat ve spor yoluyla sosyal hayata kazandırılması amacıyla destek verdiği "Düşler Akademisi" projesinde de 20 bin gönüllüyle 6 bin gence ulaştı.

Kaynak: AA