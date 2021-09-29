Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı

ŞANLIURFA (Habermetre) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından; Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Koçören Osb Mah, Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım, 214. Cadde, 230 Ada, 7 Nolu Parsel Mevkiinde, Pinteks Kumaş Paz. San. ve Tic. A. Ş. Şanlıurfa Şubesi tarafından yapılması planlanan "İndigo Boyama, Denim Tesisi" projesi için hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonunca ÇED Yönetmeliği'nin 14. Maddesi gereğince incelenmiş ve değerlendirilmiş olup söz konusu projeye "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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