Çevrenin korunmasına yönelik ithalat denetim tebliğleri yayımlandı

Ticaret Bakanlığınca, çevrenin korunması yönünden kontrol altında??????? tutulan atık, kimyasal ve hurdaların ithalat denetimine ilişkin koşullar belirlendi.

Bakanlığın, söz konusu alanlarda gelecek yıl uygulanacak ithalat denetimine ilişkin 4 tebliği, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu tebliğler, serbest bölgeler dahil Türkiye gümrük bölgesine girecek atık, katı atık, kimyasal ve metal hurdaların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenliyor ve gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirliyor.

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi Haberleri

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