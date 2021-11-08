ÇEVRELİ VİYADÜĞÜNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ARTVİN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Artvin İlinde yapılan yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, yeni yerleşim yerleri inşa etmeye, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı 2. Kısım İnşaatı kapsamında Çevreli Köy Yolu ve Çevreli Viyadüğü, Darıca Köy Yolu, Mutlugün Köy Yolu ve Yeniköy Yeni Yerleşim Yeri Köy Yolları yapılacaktır. Proje uzunluğu 14, 37 km olup; güzergah üzerinde 1. 630 metre uzunluğunda 2 adet tünel ile 220 metre uzunluğunda 1 adet dengeli konsol köprü bulunmaktadır. Uzunluğu 220 metre olan ve dengeli konsol köprü olarak inşa edilmekte olan Çevreli Viyadüğünün ayak yüksekliği 60 metredir. Bugüne kadar Çevreli Köyü güzergahında sanat yapısı çalışmaları ve Çevreli Viyadüğünde P1 ayağında tabliye, P2 ayağında başlık A1 ve A2 kenar ayağında ise elevasyon donatı ve beton çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Darıca Köy Yolu güzergahında üstyapı alt temel sergi çalışmaları devam etmektedir. Fiziksel gerçekleşme % 81 seviyesindedir.

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